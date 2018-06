Zëvendëskryeministri i Maqedonisë, Bujar Osmani viziton sot Kosovën

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Maqedonisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani ditën e sotme do të qëndrojë në Republikën Kosovë në vizitë njëditore, ku do të realizoj takime me Kryetarin e R. së Kosovës, Hashim Thaçi, si dhe me zëvendëskryetarin e Qeverisë së Kosovës, Enver Hoxhaj.

Në këto takime do të hapen temat avancimit të bashkëpunimit të ndërsjellë mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, pritjet nga Samitet e ardhshme të Bashkimit Evropian, si dhe në përgjithësi, perspektivat evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, njofton kabineti i Osmanit./Lajmi.net/