Young Zerka tregon arsyen se përse i anuloi koncertet dhe vjen me befasi për fansat

Artisti, Young Zerka është mjaft i pëlqyer nga publiku.

Me anë të një postimi të publikuar në Instagram, Zerka tregon arsyen se përse i anuloi koncertet dhe rikthimin e tij në skenë, shkruan lajmi.net.

“Kam zgjedhur qe pasionin ta kthej ne profesion,duke luftuar,sakrifikuar, ndonjehere edhe duke mos marre plotesisht ate cfare kam pretenduar! E ne fund te fundit kur sheh njerez qe te duan e te vleresojne,kur shoqerohesh nga duartrokitjet, cdo merzitje shuhet!

Kam vendosur qe nga Tetori i shkuar te bej nje pause nga gjithe koncertet,shfaqjet,emisionet per tu fokusuar ne realizimin e shume projekteve te reja me shume bashkepunetore. E ne Mars do jemi serish bashke,afer jush,per JU! Kemi rreth 10 projekte te reja qe do ti shihni ne muajt ne vazhdim! Jeni frymezimi im! I juaji… Y.Z 💜”, shkruan krahas fotos Zerka. /Lajmi.net/