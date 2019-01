Yll Limani reagon pas aksidenteve me fatalitet në vend, ka një këshillë

Në vitin që e kemi lënë pas kanë ndodhur shumë aksidente me fatalitet, që morën jetën e shumë personave.

Këngëtari Ylli Limani mbrëmë ka reaguar përmes një statusi, ku këshillonte që të mos lejohen ata që janë në gjendje të dehur të vozisin, shkruan lajmi.net.

“Nese dikush qe e doni pijavet sonte, mos e leni me vozit. Edhe nese ju kushton me ballafaqim fizik. Nese mundohet me ju bind qe osht n’gjendje per me vozit, mos hypni n’kerr me to. Ky vit na ka marr boll njerez ne aksidente qe kan mujt shume lehte mos me ndodh kurre”, ka shkruar Ylli.

Kujtojmë që kënga e fundit nga Yll Limani është “Friday Night”, e shoqëruar me një video interesante. /Lajmi.net/