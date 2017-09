Xhaferi: Së shpejti zyrtarizohet shqipja, imediate edhe regjistrimi i popullsisë (VIDEO)

Kreu i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, në një interviste ekskluzive për arbresh.info thotë se zyrtarizimi i shqipes së shpejti do të marrë edhe mbështetjen e Kuvendit të Maqedonisë, përkundër pakënaqësive të opozitës. Ai thotë se cështjë imediate është edhe regjistrimi i popullsisë në Maqedoni.

Ka nevojë për përmirësim të asaj çka janë qasja për regjistrim, përfshirja për regjistrim, dhe rezultatet e fundit të jenë të pranueshme për të gjithë,” deklaron Xhaferi.

Në këtë interviste ai tregon se cilat do të jenë efektet e para apo të menjëhershme të projektligjit për përdorimin e gjuhëve, dhe në një periudhë më të gjatë kohore çfarë do të ndodhë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni.

Ai sqaron se pas miratimit a ka gjasë të dërgohet në Gjykatë Kushtetuese, dhe çfarë ndodhë nëse vlerësohet se pjesë të projektligjit janë anti-kushtetuese.

Pas kësaj, ai tregon edhe agjendën legjislative të integrimit euro-atlantik të Maqedonisë.

Beson se vitin e ardhshëm Maqedonia do të jetë anëtarja e 30 në Aleancën Veriatlantike.

Flet hapur për raportet me parlamentet në Prishtinë dhe Tiranë.

Tashmë është konstituuar Kuvendi i Kosovës dhe jamë formuar institucionet, kryetari Xhaferi tregon se ka ftuqr homologun kosovar, Kadri Veseli, për vizitë.

Për të gjitha këto me poshtë mund të ndiqni intervistën e plotë./arbresh.info/