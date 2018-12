Veseli nga Pentagoni: Ushtria e Kosovës partnere e SHBA-së dhe forcë e paqes

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në SHBA, sot ka takuar në Pentagon Zëvendësndihmës Sekretaren e Mbrojtjes, Laura Cooper.

Ai pas takimit në Pentagon, institucionin kryesor të ushtrisë amerikane, ka thënë se Ushtria e Kosovës do të jetë partnere e SHBA-së dhe faktor paqeje në rajon.

“Në Pentagon, një takim tejet përmbajtësor me Zëvendësndihmës Sekretaren e Mbrojtjes, Laura Cooper. Ushtria e Kosovës do të jetë partnere e përhershme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ushtri që do të forcojë paqen në Ballkan”, ka thënë Veseli nëpërmjet faqes së tij në Facebook. /Lajmi.net/