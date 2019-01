Trump anulon pjesëmarrjen në Forumin Ekonomik Botëror të Davosit

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump të enjten anuloi një vizitë të planifikuar gjatë këtij muaji në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër, duke sinjalizuar se ishte i përgatitur për përballimin politik mbi mbylljen e pjesshme të qeverisë federale.

Nuk është e qartë nëse mbyllja, tani në ditën e saj të 20-të, do të përfundojë para fillimit të takimit ekonomik global, i cili është planifikuar për 22 deri në 25 mars. Trump dhe demokratët e kongresit janë në një betejë mbi financimin për qeverinë dhe murin e Trumpit përgjatë kufirit SHBA-Meksikë.

“Për shkak të mungesës së intransigjencës së demokratëve në sigurinë kufitare dhe rëndësisë së madhe të sigurisë për vendin tonë, me respekt po anuloj udhëtimin tim të rëndësishëm në Davos, Zvicër për Forumin Ekonomik Botëror”, shkroi Trump në Twitter.

Presidenti u kishte thënë gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë më herët të enjten se ai kishte ndërmend të fliste në forum, por nuk do të shkonte nëse mbyllja e qeverisë do të vazhdonte. Anulimi heq çdo mundësi që Trump të takohet me krerët e tjerë të botës për çështjet ekonomike, duke përfshirë tregtinë.