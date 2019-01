Thaçi ironizon me Haradinajn, uron që bora e shkrirë të mos bëhet skllotë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, si duket ka ironizuar me kryeministrin Ramush Haradinaj, në lidhje me deklaratat e tij se “bora dikur do të shkrihet”.

Presidenti Thaçi si duket ka ironizuar me kryeministrin Haradinaj, duke iu referuar deklaratës së tij se “bora dikur do të shkrihet”, të cilën e kishte thënë si përgjigje kur ishte pyetur se kur do të hiqet taksa.

“Bora ka zënë të shkrihet shpejt… Uroj të mos bëhet skllotë!”, ka shkruar Thaçi. /Lajmi.net/