Tayna publikon këngën suprizë, “Ring Ring” flet për rrugëtimin e saj deri sot

Tayna sapo ka publikuar këngën, e cila ka të bëjë me jetën personale të saj.

Tayna sapo ka publikuar me videoklip projektin e ri me titull “Ring Ring”, shkruan lajmi.net.

Për tekstin e kësaj kënge u përkujdes vetë Tayna, videon e bëri Valon Aziri, ndërsa producent është Rinor Hykolli.

“Kjo kenge eshte personale per mu.Shpresoj qe do te ju pelqej edhe shpresoj qe reflekton mundin tim per te ju motivuar ne ambiciet tuaja.Faleminderit shume per perkrahjen,kritikat,komplimentet,ofendimet dhe mbi te gjitha dashurine qe ma keni dhene vazhdimisht.Ata qe m‘kritikojne,m‘bejne ma t‘forte.Ata qe m‘dojn,jane arsyja qe un do te vazhdoj me tutje me ju argetu.Pa juve as „Tayna“ e as kjo kenge nuk do te behej.

Faleminderit dhe ju dua shume!❤️”, ka shkruar Tayna.

Më poshtë mund ta dëgjoni “Ring Ring” nga Tayna. /Lajmi.net/