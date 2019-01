Tahirsylaj tregon se çfarë moti do të jetë javën e ardhshme në Kosovë

“Vendi ynë do të vazhdoj të jetë nën ndikimin e masave ajrore të cilat vijnë nga pjesa verilindore e rajonit. Këto masa kanë një shkallë të lartë të lagështisë. Për rrjedhojë moti do të jetë më reshje bore dhe me temperatura të ulëta gjatë kësaj jave të cilat do rriten nga fundi javës. Është një mot tipik dimëror. Temperatura minimale do të luhatet nga minus 9 deri minus 5 gradë Celsius, ndërsa më e larta nga minus 1 deri 2 gradë Celsius. Është mot tipik dimëror, ku është me reshje jo vetëm në Kosovë por në gjithë rajonin”, ka thënë ai në intervistë për Telegrafin.