Super-dieta më e mirë me mollë, 1 kg më pak në 1 javë!

Mbipesha është një nga problemet më të mprehta të shoqërisë moderne.

Njerëzit shpenzojnë kohë dhe para për të hequr kilogramët e fituar me kalimin e kohës. Mënyra e keqe e të ushqyerit dhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy faktorët kryesorë që shkaktojnë mbipeshën.

Çdo vakt ose ushqim që hani duhet të përmbajë proteina, sepse është provuar se ky kombinim redukton oreksin dhe ndihmon në humbjen e peshës.

Personat që do të fillojnë dietën këshillohen të konsumojnë shumë fruta dhe perime që të mos jenë vazhdimisht të uritur.

Mëngjesi:

1 mollë

Omëletë me djathë me pak yndyrë

1 gotë me tërshërë të gatuar

Paraditja:

Djathë me yndyrë të ulët

Kos me pak yndyrë

Dreka

1 mollë

Fileto pule në skarë

2 gota brokoli

1 gotë oriz kaf

Pasditja:

Një gotë lëng

Darka:

1 mollë

Salmon në skarë

Sallatë jeshile

Rekomandohet ta kombinoni dietën me ushtrime 3-4 herë në javë, rreth 30 minuta.