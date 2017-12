Soda e bukës dhe përfitimet shëndetësore të saj

Një ndër përbërësit më të nënvlerësuar dhe që njerëzit mendojnë se përdorimi i saj i vetëm është në kuzhinë është soda e bukës.

Soda është një ilaç shumë i fuqishëm natyrorë që trajton dhe parandalon shumë shqetësime, por shumica prej nesh nuk dinë .

Soda e bukës përmban fosfat monocalcium dhe bikarbonat natriumi elementë të cilët ndihmojnë në :

Lehtësimin e urthit

Kur acidi i stomakut ju ngjitet deri në ezofag shkakton djegie të stomakut. Kjo gjendje mund të trajtohet duke pirë ujë me sodë buke.

Neutralizon pH e organizmit

Konsumimi i ½ lugë sodë buke përzier me 1 gotë me ujë do të rivendosë ekuilibrin e pH në trupin tuaj.

Trajton gurët në veshka.

Përmirëson performancën fizike.

Konsumi i rregullt i sodës së bukës do të shpërbëjë gurët në veshka.

Sode është tepër alkaline, që do të thotë se ul nivelet e acidit laktik i cili kontrakton muskujt tuaj.

Soda është një metodë efektive për të parandaluar grumbullimin e acidit.