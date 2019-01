“S’ka arsye që buxheti të mos votohet”

Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë asnjë arsye që të mos e votojnë buxhetin, thotë zëvendësministri i Financave, Fatmir Gashi.

“Unë nuk shoh asnjë arsye që ky buxhet të mos kalojë, i cili është buxhet i qytetarëve. Unë shpresoj që të gjithë deputetët do të ulen dhe do ta shqyrtojnë. Unë shpresoj që më 31 janar ky buxhet do të kalojë me përqindje të lartë të votave”, ka thënë ai në RTK.