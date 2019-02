Si u mbulua Nju Jorku me flamujt e Kosovës?

Nju Jorku është mbuluar me urimin për Pavarësinë e Kosovës në 11 vjetorin e shtetësisë. Kompania shqiptaro amerikane që vepron në Nju Jork, FreshAlb ka mbushur billbordet amerikane me urimin për 11 vjetorin e Pavarësisë të Kosovës.

FreshAlb ka siguruar 6 billborde ne autostradën më të frekuentuar në Nju Jork- Interstate 95 ku vetëm për 1 ditë kalojnë afër 182,300 makina që do ta shohin urimin për pavarësinë e Kosovës, e cila do të shfaqet për 2 javë rresht që i bie me miliona mmerikanë do të shohin flamurin e Kosovës me urimin.

FreshAlb gjendet ne White Plains, Nju Jork ku dhe në at qytet ka mbuluar billbordet në vendet kyçe si tek US Supreme Court, stacioni i trenit MetroNorth Ëhite Plains dhe në hyrje te Galeria Shopping Center.

Menaxhmenti i FreshAlb është prononcuar për media se ka marrë këtë iniciativë për të Uruar Pavarësinë e Kosovës dhe njëkohësisht për të promovuar shtetin e Kosovës pranë miliona amerikanëve në Nju Jork.

FreshAlb.com si i vetmi market online shqiptar dhe importues i mallrave nga Kosova dhe Shqipëria për tregun amerikan, ka një qellim që produktet nga Kosova e Shqipëria të jenë në shitje kudo në Amerië e Kanada.