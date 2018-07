Si të largoni ujërat e tepërta nga trupi me ca përbërës që i keni në kuzhinë

Shpesh herë, ajo që mendojmë se është peshë e tepërt, është vetëm fryrje që krijohet nga ujërat e tepërt që qëndrojnë në trup.

Për t’i larguar është gjetur një zgjidhje e shpejtë që do t’iu bëjë menjëherë të ndiheni mirë, sidomos nëse keni për të shkuar në plazh.

Në një gotë me ujë vendosni një tufë të vogël majdanoz dhe lëreni të pushojë për 15 minuta.

Pijeni menjëherë dhe përsëriteni 5-6 herë gjatë ditës. Do ta shihni që shumë shpejt do të ndiheni më të lehtësuar dhe ujërat e trupit do të largohen…