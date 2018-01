Shefi i NATO-s Stoltenberg në vizitë dyditore në Shkup

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, të mërkurën dhe të enjten (17-18 janar) do të realizojë një vizitë dyditëshe në Maqedoni, njoftoi Qeveria e ketij vendi. Stoltenberg do të takohet me udhëheqjen e shtetit, ministrat, si dhe me disa nga liderët e partive politike.

Është planifikuar që Stoltenberg të zhvillojë një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin Zoran Zaev të enjten pasdite.

Kjo vlerësohet si një vizitë shumë e rëndësishme pasi Maqedonia ka shprehur dëshren e saj për anëtarësim në aleancë por kjo kërkesë akoma nuk është bërë e mundur edhe për shkak të tensionit që ka me Greqinë për shkak të emrit.