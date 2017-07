Ramos ndërroi fanellën me yllin e madh të Barcelonës pas ndeshjes (FOTO)

Sergio Ramos ka ndërruar fanellën me Neymarin pas El Clasicos.

Lajmin e ka konfirmuar kapiteni i Real Madridit pas ndeshjes që Reali e humbi 3:2.

“Unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me Neymar. Pas ndeshjes e kam ndërruar fanellën me të. Shpresoj që ishte ndeshja e fundit me Barcelonën për të, pasi që për ne do të jetë një problem më pak”, deklaroi Ramos, përcjellë “Lajmi.net”.

“Ai nuk më tregoi asgjë për të ardhmen. Është një lojtar i madh dhe kyç për Barcelonën”.

“Largimi i tij do të na bënte nder pasi që do të kishim një problem më pak në El Clasico”, shtoi Ramos. /Lajmi.net/