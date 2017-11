PVC-të, trendi i këtij sezoni “kundër shiut”

Të përballosh me stil edhe shirat e vjeshtës nuk ka qënë kurrë kaq e lehtë, pasi moda është plot me plastikë dhe na çudit me veshjet dhe aksesorët me PVC transparente.

Pardesy, këpucë, çizme, madje edhe çantë e aksesorë, të gjitha në mënyrë rigoroze “kundra ujit”.

Materiali i papërshkueshëm nga uji në mënyrë të shkëlqyer kombinohet në kuptimin estetik dhe praktik. Ka qënë koleksioni Pranverë-Verë 2018 i Chanel, që ka nisur tendencën e PVC-ve, dhe shumë firma të tjera kanë konfirmuar këtë tendencë.

Në fotogaleri janë disa produkte të dobishme që ju duhen në ditët me shi.