Pini ujë në barkun bosh

Në Japoni, është shprehi të pihet uji menjëherë pas zgjimit. Edhe testet shkencore kanë konstatuar gjithashtu avantazhet e kësaj teknike.

Pirja e ujit në barkun bosh ndihmon për trajtimin e kokëdhembjes, dhembjeve në trup, artritit, rrahjeve të shpejta të zemrës, yndyrës në gjakut, tensionit të lartë, epilepsisë, bronkitit, astmës, tuberkulozit, meningjitit, veshkave, organeve urinare, të vjellave, gastritit, diarresë, hemorroideve, diabetit, kapsllëkut, të gjitha sëmundjeve të syrit, kancerit, çrregullimeve menstruale, sëmundjeve të veshit, hundës dhe fytit.

1. Sapo të zgjoheni në mëngjes, para se të pastroni dhëmbët, pini 4 gota x 160 ml (640ml) ujë të vakët.

2. Pastroni dhëmbët dhe zgavrën e gojën dhe mos hani as pini për 45 minuta.

3. Pas 45 min. mund të hani dhe pini

4. Pas 15 minutash (sa ka zgjatë mëngjesi/dreka/darka) mos hani as pini për 2 orë.

5. Të moshuarit dhe të sëmurët që nuk mund të pinë 4 gota menjëherë në mëngjes nuk adaptohen) mund të fillojnë të pinë aq sa munden dhe pastaj çdo ditë të rrisin sasinë e ujit deri sa të arrijnë 4 gota të ujit.

6. Kjo metodë do t’i shërojë të sëmurët, ndërsa të shëndetshmit do të gëzojnë një shëndet më të mirë.

Sa ditë janë të nevojshme për të trajtuar sëmundjet në vijim:

1. Shtypja e lartë e gjakut – 30 ditë

2. Gastritisi – 10 ditë

3 Diabeti – 30 ditë

4. Kanceri – 180 ditë

5. Tuberkulozi – 90 ditë

6. Të sëmurët me artrit, këtë metodë të trajtimit mund ta bëjnë për 3 ditë në javën e parë, pastaj prej javës tjetër, çdo ditë.

Ky trajtim nuk ka efekte anësore, përveçse do të urinoni më shpesh. Do të ishte mirë, që ky trajtim të zgjasë përherë dhe jo vetëm kur mjekojmë ndonjë sëmundje.

Kjo ka një shpjegim… Kinezët dhe japonezët pinë çaj të nxehtë edhe gjatë ngrënies dhe nuk pinë ujë të ftohtë. Ndoshta është koha që të përfitojmë edhe ne nga ky zakon i tyre.

Për ata që duan të pinë ujë të ftohtë…

Pirja ujit të ftohtë pas një vakti, ndikon që yndyrat që ju i keni konsumuar – të ngadalësojnë tretjen. Kur masat e tilla reagojë me acid, prishen, absorbohen nga zorrët më shpejt sesa ushqimet e forta. Kjo do të rrudhë zorrët, dëmton florën e tyre. Kështu, më shpejt do të trasheni, por kjo mund t’ju çojë edhe në kancer. Prandaj është mirë që të pini diçka të nxehtë apo ujë të ngrohtë pas ngrënies.

Mbajeni mend edhe këtë… Sa më shumë që dimë, kemi më shumë mundësi për të mbijetuar …