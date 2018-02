Pije me çaj jeshil për një dobësim të lehtë

Konsumi i pijeve me çaj jeshil është bërë një nga zgjidhjet më të mira mes atyre që kërkojnë të arrijnë peshën e duhur dhe të qëndrueshme.

Pavarësisht se nuk është një mrekullibërës, përqëndrimi i lartë i ushqyesve aktivë vepron si aleat i luftës ndaj yndyrës së tepërt.

Përmban përbërës antiinflamatorë, detoksifikues dhe diuretikë që lehtësojnë largimin e toksinave dhe lëngjeve, faktorë të lidhur me vështirësinë e humbjes në peshë.

Për më tepër, është e pasur me vitamina, kripëra minerale dhe antioksidantë që përmirësojnë aktivitetin e metabolizmit dhe djegin kaloritë më me lehtësi.

E mira është se mund ta kombinojmë me përbërës të tjerë që ndihmojnë në humbjen në peshë.

Çaj jeshil, xhinxher dhe limon

Një lug çaji me çaj jeshil, një lugë çaji me xhinxher të grirë lëngu i gjysëm limoni dhe 250 ml ujë. Vendoseni ujin të ziejë shtoni çajin jeshil dhe xhixhnerin e grirë e fikni sobën dhe lëreni në flakë të ulët për 2 apo 3 minuta. Më pas hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë për 1 5minuta. Filtrojeni lëngun dhe shtoni lëngun e limonit. Përdoreni tre herë në javë, dhe pijeni 30 minuta para mëngjesit.

Çaji jeshil dhe mente

Një lugë çaji me çaj jeshil, dhe një lugë çaji me mente dhe një lugë mjaltë në 250 ml ujë. Zjejeni ujin dhe shtoni xhinxherin me menten. Lëreni në flakë të ulët për 2 apo 3 minuta. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë për 10 minuta dhe filtrojeni. Shtoni dhe lugën e mjaltit dhe konsumojeni. Pijeni 30 apo 40 minuta para mëngjesit. Konsumojeni pijen për dy jav. Bëni një javë pushim, dhe përsëriteni.