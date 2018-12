Njëri qesh e tjetri qan, ja si i zë alkooli 12 shenjat e horoskopit

Efektet e alkoolit janë të ndryshme te të gjithë.

Kryesisht, thonë se, ndikues kryesor në ‘pasojat’ e tij është humori i mirë apo i keq por, në këtë rast, kemi zbuluar se edhe yjet paskan ‘dorë’….

Dashi: argëtim i shfrenuar

I njohur për karakterin e tij miqësor, një dash, nën efektet e alkoolit, do të shkoj sa te njëri te tjetri, për t’u siguruar që të gjithë po argëtohen. Nëse nuk i rezulton kështu, do të japë të pish po aq sa ka pirë vetë. Nëse je me humor të keq, është shenja e duhur për të pirë aperitivin.

Demi: besnik por i ashpër

Demi është ekstremisht besnik dhe nëse i kërkon për të dalë, nuk të thotë kurrë jo. Ama, nëse ai është në humor të keq, harroje që do pranoj të bëjë diçka që nuk i pëlqen, mos u ngatërro me kokëfortësinë e tij.

Binjakët: kujdes me ndryshimin e humorit

Binjakët, për shkak të personalitetit të ‘shumfishtë’, janë njerëz me të cilët nuk është aq e thjeshtë të dalësh. Mund të ndryshojnë humor nga çasti në çast. Nga ana tjetër, i urrejnë njerëzit e pavendosur dhe mërziten shpejtë.

Gaforrja: të ndjshëm edhe të pirë

Bëhet fjalë për njerëz shumë të ndjeshëm që, mund të shpërthejnë në të qara sa herë që diçka nuk shkon si duhet (sipas tyre). Çdo situatë e mbushin me emocione të tepruara dhe të pish alkool me ta, nuk se është gjëja më argëtuese. Mjafon një gotë!

Luani: muhabete të kota

Një luan, nën efektin e alkoolit, nuk e mbyll më gojën. Madje, as që po mendon fare se çfarë është duke thënë. Të përpiqesh ta pushosh, është pothuajse e kotë.

Virgjëresha: elegant dhe i vetmuar

Janë perfeksionistë deri në atë pikë sa, edhe gotën e verës duan ta shijojnë në vetmi, për të bërë analiza dhe përmirësime të vetes. Nuk janë shoqëruesit e duhur për t’u dehur.

Peshorja: shkujdesje dhe ekuilibër

Një peshore është një njeri i shkujdesur ama, shqetësohet gjithmonë nëse të tjerët po argëtohen apo jo. Janë njerëz të ekuilibruar por, nëse del me ta me mendimin për të pirë e për t’u argëtuar, do të jetë gjithmonë dikush që do të nxjerrë probleme.

Akrepi: dehje e sigurtë

Një akrep i dehur do të të falë gjithçka nga vetja. Është njeriu që nuk do tërhiqet asnjëherë përpara propozimit për një të dalë të shfrenuar.

Shigjetari: agresiv dhe flirtues

Të dalësh me ta mund të rezultojë ide mjaft e keqe. Alkooli, po të përzihet me nervat e tyre, mund të shpërthejë prandaj, bëni kujdes.

Bricjapi: fleksibël

Të lindurit në shenjën e bricjapit përshtaten me çdo lloj situate. Qëllimi i tyre i vetëm është të argëtohen, nuk ka rëndësi se ku dhe me kë.

Ujori: nga qielli në tokë

Me një ujor, situata mund të ndryshoj nga një moment në tjetrin. Nuk duhet t’i lejosh vetes asnjë gabim. Të pish o të dehesh me ta, është një përvojë më vete.

Peshqit: emocione ekstreme

Një ‘peshk’ do të tregojë përherë emocione ekstreme: është interesante të dehesh me ta. Ama, kujdes! Edhe një kokteil më shumë, mund të ndryshojë krejt situatën. /Living/