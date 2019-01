Ndahet nga jeta kompozitori i njohur

Ka vdekur kompozitori i njohur francez.

Kompozitori francez Michel Legrand, i cili fitoi tre çmime ‘Oscar’ gjatë një karriere që përfshin më shumë se gjysmë shekulli, ka vdekur në moshën 86-vjeçare, tha zëdhënësi i tij, shkruan the guardian transmeton lajmi.net.

Legrand fitoi çmimin Oscar në vitin 1969 për këngën “The Windmills of Your Mind” nga filmi The Thomas Crown Affair.

Legrand, i cili kishte planifikuar të mbajë koncerte në Paris në prill, vdiq gjatë natës tha zëdhënësi i tij Agence France-Presse, të shtunën.

Gjatë karrierës së tij ka punuar me Miles Davis, Ray Charles, Orson Welles, Jean Cocteau, Frank Sinatra dhe Edith Piaf.

Legrand ishte gjithashtu i njohur për rezultatet e tij për regjisorin francez Jacave Demy për filmin Les Parapluies de Cherbourg në 1964 dhe Les Demoiselles de Rochefort në vitin 1967, të dy prej të cilëve morën çmimin Oscar nominimet. /Lajmi.net/