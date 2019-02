Mogherini tregon se çfarë biseduan në telefon me presidentin Thaçi

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Frederica Mogherini ka pasur një telefonatë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Ajo këtë e ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në Twitter.

“Fola me presidentin Hashim Thaçi: Përsërita se tarifat duhet të revokohen kështu që dialogu të rifillojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Normalizimi i marrëdhënieve të rëndësishme për Kosovën dhe Serbinë”, tha Mogherini.

Ndërkohë që edhe presidenti Thaçi ka komentuar mbi postimin e saj në Twitter.

“Faleminderit Frederica. Kosova është e angazhuar dhe e unifikuar në qëllimin tonë për të mbyllur kapitullin e dhimbshëm të së kaluarës përmes dialogut me Serbinë, të ndihmuar nga BE. Marrëveshja gjithëpërfshirëse e paqes do të sjellë pajtimin midis vendeve tona dhe do të mundësojë anëtarësimin e Kosovës në OKB, BE dhe NATO”, ka shkruar Thaçi. /Lajmi.net/