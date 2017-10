Moda në zyrë, kodi i veshjes në vjeshtë

Outfit: ja çfarë duhet të bëni që të dukeni bukur në punë gjatë stinës së vjeshtës. Secili me lookun e tij: të gjesh një stil edhe në zyrë është e mundur.

Lamtumirë veshjeve të lehta të verës që nxirrnin në pah nxirjen, sepse me ardhjen e vjeshtës duhet të fillojmë të mbulohemi. Ja disa sugjerime për tendencat e modës në zyrë (dhe jo vetëm)! Ndonëse veshjet dhe buxheti nuk na lejojnë kufijtë e manovrimit të madh, ne përsëri duam që të ndihemi rehat kur dalim nga shtëpia për të shkuar në punë, por megjithatë mund ta gjejmë veshjen e duhur. Ja disa sugjerime për të pasur veshjen e duhur në zyrë… dhe jo vetëm! Klasike: le ta pranojmë, një burrë i veshur me pantallona dhe xhaketë është një veshje që kurrë nuk zhgënjen.

Nga ana tjetër, a duhet të jetë rrobaqepësi i stilit si për funeral? Për ata që pëlqejnë të bardhën, s’ka asgjë më elegante se e bardha e plotë, ndoshta me një mbulesë pasteli. Ruaje buxhetin: nëse kemi një xhaketë ose pantallona të lirshme, nuk ka problem: do të shkonin shumë mirë edhe veç e veç. Le të shfrytëzojmë xhaketën me mëngë të shkurtra dhe shumë elegante, që mund ta kemi në shtëpi, pasi e kemi blerë për një rast të veçantë.

Ndërkohë pantallonave mund t’i bashkëngjisim një këmishë me dantella ose me stenda. Për të kompletuar veshjen, atletet ose këpucët klasike do të ishin perfekte. Joformale: një zgjedhje padyshim më e përditshme janë xhinset. Të përshtatura me një këmishë të bardhë janë klas, por pse nuk përpiqemi t’i veshim edhe me një këmishë të zezë? Tashmë duke qenë protagonistë të garderobës tonë, mund t’i kombinojmë edhe një kapele me ngjyra, që do të dukej shumë bukur me një pallto në ngjyrë deveje.

Pa dyshim, do të jeni figurante! Që të mos gabosh: të përshtasësh pantallonat me këmishën, ose fundin me një bluzë, për një veshje të thjeshtë dhe me stil do të jetë gjithmonë një zgjedhje e duhur. Nëse na pëlqejnë stampat, mund të zgjedhim veshje me dizajne gjeometrike, por nëse nuk duam të gabojmë mund të shkojmë të sigurt tek ngjyra gri dhe e zezë. Gjithmonë në formë: këmisha e bardhë nuk mundet dhe nuk duhet të mungojë në garderobën tonë. Mëndafsh, pambuk, me një jakë të rëndësishme ose pa jakë: kombinuar me pantallona të errëta ose ngjyrë kafe, do të ishin shumë shik në çdo rast. Asnjëherë mos qëndro pa to!

Kur ngutemi: fustani është një tjetër kult për veshjen në zyrë. Ju sugjeroj të zgjidhni ngjyra uniformë, ose me stampa kafshësh, që janë shumë në modë këtë vjeshtë, kështu që mund t’i përdorni veshjet tuaja edhe në kohën e lirë, ndoshta për një aperitiv me miqtë ose për një rast të veçantë. Mjafton të mendoni për këpucë të ndryshme dhe të modës: përdorni këpucë metalike për të qenë rehat dhe gjithashtu shkëlqyese në zyrë, ndërsa takë të lartë dhe dekolte për t’u dukur bukur në mbrëmje. /Lajmi.net/