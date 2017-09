Meshkujt lënë anash seksin për…

Sipas një studimi të fundit, rreth 2 mijë britanikë nuk duan të jenë të lumtur me njëri tjetrin.

Kjo sepse kur ata zgjohen nga gjumi në mëngjes, kanë më shumë dëshirë të kontrollojnë llogaritë e tyre në Facebook e Twitter se sa të bëjnë seks me partnerët që do të përfundonte me lumturi.

Kjo shifër përkon më tepër për tek gjinia mashkullore ndërsa gratë në anën tjetër preferojnë një puthje dhe përqafim me të dashurin se sa të dalin në qytet në këmbë.