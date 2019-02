Me këto vargje e kujton Hivzi Krasniqin, Sinan Vllasaliu

Sot ndërroi jetë gazetari dhe tekstshkruesi Hivzi Krasniqi.

Këngëtari Sinan Vllasaliu përmes një statusi në rrjete sociale, e ka kujtuar Hivzi Krasnqin, shkruan lajmi.net.

Ai e kujtoi përmes vargjeve që ia kishte shkruar pikërisht Krasniqi, e që ajo këngë vazhdon të dëgjohet edhe sot.

KY ËSHTË POSTIMI I PLOTË I SINANIT, PA NDËRHYRJE:

“Lamtumirë miku im!

U prehtë në paqe shpirti yt!

Do të kujtojmë me këngë, me vargjet më të mira që i thure për këngët e mija ndër vite:

Kthehu oj rini, Kurr Kosova s’bëhet shkinë, Sonte o shokë etj.

Ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe miqtë!”. /Lajmi.net/