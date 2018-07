Maqedonia në NATO “për një vit e gjysmë”

Maqedonia nisi të mërkurën formalisht bisedimet e anëtarësimit në NATO, pasi më 12 korrik mori ftesën.

Në Shkup arriti një delegacion i NATO-s, i udhëhequr nga drejtori për çështje evropiane dhe globale, James McKee, i cili me institucionet e Maqedonisë do të bisedojë për çështje politike, të sigurisë, të mbrojtjes dhe financiare, në kuadër të negociatave për anëtarësim.

Në konferencën e përbashkët për media me koordinatorin kombëtar të Maqedonisë për anëtarësimin në NATO, Stevo Pendarovski, McKee shfaqi shpresën se Maqedonia, përafërsisht për një vit e gjysmë, do të bëhet anëtarja e 30-të e NATO-s.

“Marrë parasysh përvojat e mëparshme, i gjithë procesi duhet të zgjasë rreth 18 muaj”, tha McKee.

Dyert e Maqedonisë në NATO ia ka hapur arritja e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit.

Megjithatë, anëtarësimi i Maqedonisë në këtë mekanizëm kushtëzohet me zbatimin e plotë të Marrëveshjes me Greqinë, me të cilën emri i saj ndryshon në Maqedonia e Veriut.