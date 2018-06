LG V40 do të trondisë tregun, së shpejti do lançohet me pesë kamera

Sipas raportit, një burim i njohur me planet e LG thotë se pasuesi V30 i kompanisë do të shfaqë pesë kamera. Siç mund ta prisni, dy kamera do të jenë në pjesën e përparme të telefonit, të cilat do të lejojnë përdoruesin të zhbllokojë telefonin përmes njohjes së fytyrës. Mënyra se si është përshkruar te Android Police, e bën atë të tingëllojë si LG mund të zbatojë teknologjinë 3D, por nuk ka asgjë për të treguar në mënyrë specifike atë. Sa i përket tre kamerave në anën e pasme të telefonit, burimi pohon se do të ketë një lente standarde të gjerë, “lentja e fundit e gjerë nga LG”, dhe një sensor i tretë që ende nuk është emëruar. Por pesë sensorë të përshtatshëm në LG V40 do të ishte një pikë e qartë e shitjes. Vetëm Huaëei P20 Pro ka arritur të shtrydhë tre sensorë kamerash në anën e pasme, por ka vetëm një sensor në pjesën e përparme. Nëse LG dëshiron të vjedhë qendrën e vëmendjes, pesë kamera janë një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë.