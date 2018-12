Ky reper i njohur i bëri ‘diss’ Noizyt dhe S4MM, shikojeni

Reperi nga Tetova, S4MM tashmë dihet se është mik i ngushtë i Noizyt.

Noizy dhe S4MM sot janë thumbuar nga një reper i cili quhet Barooti, pjesëtar i grupit “TBA”, të cilët njihen për armiqësinë që e kanë ndërmjet vete, shkruan lajmi.net.

Barooti ka publikuar disa postime në llogarinë e tij personale, Instagram teksa ka ofenduar reperët.

“Jo s’je talent o viq se ke dhez me t’njofshëm.. Ti je ni hiq o bitch sje i pa m’poshtshum… Mos e rrej veten me thon jom ma i forti.. Ti s’je ma i fort je ma i dopt se ky far noizy.. As mos meno qe grupa jot është naj far grupe.. ti sje on top jo pasha ropt KuKu për juve”, janë fjalët e Barootit.

Nga ana tjetër, S4mm në këngën e fundit “1 gur, 2 plluma”, i ka bërë diss grupit ‘Hellbanianz’ dhe Feros. /Lajmi.net/