Ky ilaç natyral ua largon dhimbjen e kokës për 20 minuta

Sa herë që nuk i duroni dot dhembjet e tmerrshme të kokës apo simptomat e tensionit të lartë, mjafton të provoni këtë ilaç natyral që do të zgjidhë problemin tuaj në vetëm 20 minuta.

Deri me tani sigurisht keni konsumuar sodë dietale, alkohol apo ushqime tjera që edhe mund të kenë shkaktuar dhembje koke, por ky ilaç natyral do të ju bëjë shumë mirë.

Fillimisht ju duhet të bëni një kompresë me disa fasha apo pëlhurë pambuku. Fashën e rregulloni deri në 8 shtresa.

Pastaj 2 lugë të mëdha me kripë i vendosni në ujë të ngrohtë. Ma parë lani faqet, ballin dhe veshët dhe më pas fashën e vendosni në ujin e përgatitur dhe me fashë filloni të fërkoni ballin, qafën dhe përrreth veshëve. Do të jetë shumë mirë nëse këtë trajtim e bëni të shtrirë, sepse ju bën shumë mirë.

Fashën mund ta mbani në ballë për 5 min dhe sapo të filloni të pastroni pjesët e përmendura me fashën dhe me ujin me kripë ju do të filloni të ndjeheni më mirë. Por, vazhdoni të qëndroni të shtrirë edhe për 20 min. Me pas, hiqni fashën dhe pastroni fytyrën.

Presioni i lartë i gjakut shpesh herë mund të ndodh si rezultat i marrjes së sasisë të madhe të kripës, por kripa në fashë ka efekt të kundërt. Ajo ndikon në gjendjen shëndetësore nëpërmjet lëkurës dhe stimulon eleminimin e lëgjëve të tepërta nga trupi.Për më tepër, edhe këmbët e enjtura mund të trajtohen në mënyrë të ngjajshme.