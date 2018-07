Kujdes mërgimtarë! Kështu iu vë në kurth policia serbe

Ky është postimi:

Te dashur qytetar qe vini nga Diaspora nepermjet rruges se Serbis.

Kjo vetur eshte me POLIC civil me tablla NI-140 OB.

Kujdes mos bini ne provokim me shpejtesin,pasi qe ata provokojn duke u shtyer me shpejtesi me pas per te ju ndaluar.

Ju lutem shperndajeni,shpetoni Diasporen nga kto malltretime nga Sllavet.