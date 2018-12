Klubi nga Serie A që ka ndërruar më së shumti trajnerët në histori

Klubet nga Serie A janë duke e praktikuar një zakon jo edhe aq të mirë.

Klubet nga Serie A tashmë janë të njohur për ndërrimin e shpeshtë të trajnerëve.

Inter po i prinë listës së klubeve që kanë ndërruar më së shpeshti trajnerët, përcjell “lajmi.net”.

Nerazurët i kanë ndërruar plotë 70 herë trajnerët me vetëm një qëllim, për ta fituar Scudetton.

Në vendin e dytë është Roma, me 64 ndërrime të trajnerëve, Torino me 63 dhe Fiorentina me 58. /Lajmi.net/