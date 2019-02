Kalimi i De Ligt tek Barcelona varët nga Umtiti

Matthijs De Ligt është nga emrat më të kërkuar në fushën e transferimeve.

Skuadra si Juventus, Barcelona e Paris Saint Germain janë vënë në kërkim të shërbimeve të talentit premtues të Ajax.

Barcelona është një nga skuadrat favorite, pasi lojtari pëlqen një ribashkim të mundshëm me Frenkie de Jong.

Por, një kalim potencial i De Ligt tek Barcelona do të varej nga gjendja shëndetësore e Samuel Umtiti, shkruan ‘Mundo Deportivo’, transmeton lajmi.net.

Barcelona aktualisht ka gjashtë lojtarë në qendrën e mbrojtjes, por kontrata e Thomas Vermaelen mbaron në fund të sezonit, kurse Jeison Murrillo është i huazuar dhe nuk do të ketë kalim permanent.

Kështu, skuadra pritet të mbetet vetëm me Samuel Umtiti, Gerard Pique, Clement Lenglet dhe Jean Clair Todibo.

Gjithsesi, Umtiti ka ngecur paksa me një problem në gju dhe ai pritet të mungojë për një kohë të konsiderueshme. Nëse ai nuk do të rikthehet në kohë, atëherë Barca do të kryej lëvizjet për të riun e Ajax. /Lajmi.net/