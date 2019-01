Hyseni: Profili i Ibrahim Rugovës po i mungon këtij vendi

Skënder Hyseni, ish-bashkëpunëtor i ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, ka thënë se profili Rugovës, sot po i mungon Kosovës.

Hyseni këto deklarata i ka dhënë në RTK.

“Profili i Ibrahim Rugovës i mungon këtij vendi. Ishte njeri që kishte aftësinë e gjetjes së zgjidhjeve për mosmarrëveshjet”, ka thënë Hyseni.

“Ibrahim Rugovën me të drejtë e kanë cilësuar fjalbutë, por me qëndrime të forta. Ai me fuqinë e argumenteve këmbëngulte në pavarësi. Ibrahim Rugova e ka pasur vizionin më të saktë për ecjen e Kosovës drejt pavarësisë. Nuk ka gabuar asnjëherë dhe është i papërsëritshëm”.