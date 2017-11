Haradinaj: KMDLNJ rol të rëndësishëm në forcimin e demokracisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka pritur sot në takim kryetarin e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNJ) Behxhet Shala, me bashkëpunëtorë.

Kryeministri Haradinaj me këtë rast shprehu zotimin e tij dhe të Qeverisë se do të punojë me përkushtim maksimal dhe partneritet me KMLDNj, në respektimin dhe avancimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në Kosovë, transmeton lajmi.net.

Kryetari i KMDLNJ-së, Behxhet Shala, tha se organizata që drejton është duke punuar vazhdimisht që të ketë avancim të demokracisë në Kosovë, përmes identifikimit dhe raportimit të vazhdueshëm, si për shkeljen e të drejtave të njeriut, poashtu edhe për përparimet që janë duke u bërë në këtë aspekt, thuhet në njoftimin me kryeministrisë.

Gjatë takimit, kryeministri Haradinaj tha se puna e KMDLNJ-së, në identifikimin dhe raportimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut ka pas rol të rëndësishëm në të kaluarën, por vazhdon të ketë edhe sot.

“Roli i juaj është për forcimin e demokracisë në vend dhe ju do ta keni mbështetjen time dhe të Qeverisë, në këtë rrugë”, tha kryeministri Haradinaj.