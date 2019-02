Fotografi brenda hoteleve më luksoze në botë

Bota është e mbushur me hotele joshëse, por janë disa prej tyre që luksin e ngrisin në një nivel tjetër.

Bëhet fjalë për hotele me pesë yje (ndonjëherë edhe më shumë), suita më të mëdha se shtëpitë e shumicës së njerëzve, enterier luksoz dhe disa elemente të tjera mbretërore, transmeton lajmi.net.

Dhoma me shërbimin personal të shërbëtorit, pishina me pamje spektakolare, menutë ushqimore me pjata nga argjendi – të gjitha këto karakterizojnë një hotel luksoz.

Të hedhim një sy në disa prej hoteleve më luksoze në botë më poshtë.

1. Atlantis, Bahamas

2. Pallati Emirat, Abu Dabi

3. Palazzo Versace, Australia

4. Burj Al Arab, Dubai

5. The Ritz, Londër

6. The Boulders, Arizonë

7. The Westin Excelsior, Rome1

8. Dorado Beach, Puerto Riko

9. Clarge, Londër

10. Plaza Hotel, Nju Jork

/Lajmi.net/