Dy pika të tilla në vesh dhe 50% e dëgjimit tuaj do të përmirësohet!

Veshët me probleme mund të paraqesin një problem serioz për një person, për shembull në fushën e punës së tyre: nëse vazhdimisht u thoni njerëzve që të përsërisin atë që kanë thënë, mund të keni probleme.

Ju gjithashtu mund të keni probleme duke mos dëgjuar burine e ndonjë automjeti, veçanërisht kur jeni duke ecur ose ngasur.

Tregu sot ofron trajtime të shumta për lehtësim, por sot, ne do të sugjerojmë një zgjidhje të natyrshme që do t’ju ndihmojë të zvogëloni problemet tuaja të dëgjimit dhe të zgjidhni problemet me veshët tuaj shumë shpejt dhe me lehtësi! Përbërësi që përdoret është shumë i zakonshëm dhe përdoret çdo ditë nga njerëz nga e gjithë bota.

Ja cfare ju nevojitet:

– 3 thelpinj hudher

– vaj ulliri

– pikatore

– pambuk ose garzë

Përgatitja:

Merrni thelpinjte e hudhres dhe hiqni plotësisht lëkurën e tyre. Pastaj, lajini ato dhe shtypini në mënyrë që ju të mund të nxirrni sasinë maksimale të lëngut të mundshëm. Përzieni lëngun e hudhrave me vajin e ullirit dhe vendoseni në pikatore.

Vendosni tre deri në katër pika të këtij vaji në secilin vesh. Ju me të vërtetë duhet të pushoni dhe të rrini shtrirë pas kësaj. Merrni një pjesë të garzë ose pambuk për të mbyllur veshin tuaj në mënyrë që vaji mos te dalë. Rezultatet e para do të shfaqen shumë shpejt. Ju do të habiteni se dëgjimi juaj është përmirësuar nga një recetë e tillë e thjeshtë dhe veshët tuaj do të jetë shumë më mirë! /gatuajshendetshem/