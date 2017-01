Dridhja e duarve shkaktohet nga…

Pothuajse gjysma e njerëzve me këtë problem, (i cili lidhet me një mungesë komunikimi në tru), kanë edhe një anëtar në familje me të tillë shqetësim.

Çdokush ka një paqëndrueshmëri të vogël në duar, që quhet dridhje fiziologjik.

Këto vibracione normale, ndonjëherë mund të përkeqësohen, veçanërisht nëse pini shumë kafe, ose jeni shume të stresuar (faji i adrenalinës).

Gjithashtu ju mund të keni edhe tronditje emocionale, një gjendje e padëmshme (por frustruese), që mund të shfaqet midis 40-ave dhe 50-ave.

Disa medikamente mund të bëjnë mirë, por shumë njerëz ia dalin dhe pa to.

Në raste të rralla, dridhja mund të jetë shenja e parë e një çrregullimi neurologjik, siç është Parkinsoni ose skleroza multiple.