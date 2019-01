Çfarë do të ndodhë sot në Kosovë

Këto janë të gjitha ngjarjet e parapara për ditën e sotme, 9 janar 2019.

Shoqata për Dëme të Luftës “Ngritja e Zërit” do të dorëzojë për herë të katërt dosjet e radhës në Gjykatën Kushtetuese te Kosovës, rreth vlerësimit te kushtetutshmërisë se Aktvendimeve te Gjykatës Supreme te Kosovës. (Gjykatën Kushtetuese, ora 09:30)

Instituti Demokratik i Kosovës mban konferencë, ku do të shpalosen të gjeturat kryesore të raportit “Menaxhimi i parasë publike në sytë e Auditorit të Përgjithshëm”. (Zyrat e KDI-së, ora 13:00)

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi dhe Luan Hasanaj, drejtor i Let’s Do It Kosova, do të presim në takim udhëheqësen e Rrjetit të Let’s Do It World, Heidi Solba dhe Anneli Ohvril, anëtare e Bordit. (Kabineti i ministrit Matoshi, ora 14:00).