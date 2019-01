Borë e temperatura të ulëta, ky pritet të jetë moti për sot

Sot në tërë territorin e vendit pritet të mbajë mot i vranët dhe me reshje bore.

Insitituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se reshjet më të dendura pritet të shfaqen në perëndim të vendit.

Temperaturat minimale pritet të lëvizin mes -6 deri në -8 gradër Celsius.

“Në fushat barike do të ketë rënje të theksuar, por që vlerat termike do të ngritën ndjeshëm, krahasuar me gjendjen e fundit që kishim. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -6 deri -8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet -3 deri -2 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi 1-8m/s”, njofton IHMK. /Lajmi.net/