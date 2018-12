Besojeni ose jo, Kejsi Tola i jep zero pikë këtij këngëtari

"Më ke mua", është kënga me të cilën Kejsi Tola u prezantua në "Kënga Magjike 2018".

Ky projekt i Kejsit ishte tejet i pëlqyer nga publiku ku deri më tani ka mbledhur mbi një milion klikime, shkruan lajmi.net.

Pasi të shtunën ishte finalja e ‘Kënga Magjike’, këngëtarët ishin të lirë të votonin për të preferuarin e tyre.

Mirëpo, ka prej tyre që i vlerësuan me zero pikë artistët.

Artistja Tola i ka dhënë zero pikë Kastro Zizos me këngën e tij “Sonata e Gjumit”, por që duket se këngëtari nuk ka reaguar në lidhje me këtë. /Lajmi.net/