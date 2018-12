Arsenalit i janë nevojitur shtatë minuta për të kaluar në epërsi ndaj Brighton në udhëtim.

Skuadra e Unay Emery, po avancon 0-1 në udhëtim te Brighton.

Është Pierre Emery Aubameyang, që ka shënuar për Arsenalin.

Golin e Aubameyang mund ta shikoni në videon e mëposhtme./Lajmi.net/

Aubameyan​g gives Arsena​l the lead against Brighto​n. 1-0 pic.twitter.com/8YSl9sQo4t

— Terje (@xTerjeMedia) December 26, 2018