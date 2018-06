Ardit Gjebrea reagon ndaj vendimit të FIFA-s: Shaqiri e Xhaka nuk e treguan gishtin e mesit

FIFA?! 😳😳😳 @shaqirixherdan & @granitxhaka nuk kanë treguar gishtin e mesit, por thjesht simbolin e një Shqiponje! Nëse edhe FIFA nakatoset me prapambetjen e disa mendjeve të Ballkanit, mjerë Bota e Futbollit! Anyway, thanks for the publicity! 😉

A post shared by ardit gjebrea (@arditgjebrea) on Jun 24, 2018 at 1:36am PDT