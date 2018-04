Amerika i tërheq vërejtje Assadit, e ndëshkon Rusinë

Nikki Haley, ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara paralajmëroi Presidentin sirian Bashar al-Assad se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin sulme të reja me raketa kundër regjimit të tij, nëse ai kryen një sulm tjetër me armë kimike.

Zonja Haley tha për rrjetin Fox News: “Nëse Assadi nuk e ka dëgjuar mesazhin” pas goditjes me 105 raketa të shtunën në sulmin e ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, “do ta pësojë. Do të ketë sulme të tjera. Nuk mund lejojmë as përdorimin më të vogël të armëve kimike”.