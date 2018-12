Aktori i njohur shqiptar feston ditëlindjen e 37-të: Nuk qenka keq

Dita e sotme është shumë e veçantë për Fatmir Spahiun.

Fatmir Spahiu me këtë datë feston ditëlindjen e 37-të, meqë rast ka pranuar shumë urime, shkruan lajmi.net.

Edhe me këtë rast, aktori nuk i ka kursyer batutat, kësaj radhe ai e komenton formimin e ushtrisë dhe taksën 100% ndaj Serbisë.

“Miq,

Krejt e dime qe themelimi i ushtrise dhe taksa prej 100% eshte bere per te terhequr vemendjen nga ditelindja ime.

Por jo miq, nuk do te ja arrine dot. Sot per here te pare jom 37 vjeçar dhe nuk qenka keq! Hyhyh”, ka shkruar Fatmiri. /Lajmi.net/