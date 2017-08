Agim Aliu tregon se është kandidat për kryetar të Ferizajt nuk e përmend PDK-në

Agim Aliu do të rikandidoj për kryetar të komunës së Ferizajt.

Nëpërmjet një shkrimi në Facebook, Aliu ka treguar se në zgjedhjet e 22 tetorit do të kërkojë votën e qytetarëve për të parin e komunës së Ferizajt.

Aliu ka treguar arsyet e këtij vendimi, por nuk e ka përmendur askund Partinë Demokratike të Kosovës, anëtar i të cilës është.

Ky është shkrimi i plotë i Aliut në Facebook:

Të dashur dhe shumë të respektuar qytetarë të Ferizajt!

Ju, që gjithnjë më keni përkrahur dhe mbështetur.

Ju, që gjithnjë më keni bërë të ndihem i kënaqur dhe krenar që jam pjesë e juaja.

Sot, pas kërkesave të pareshtura nga ana juaj, kërkesa që më ishin drejtuar në të gjitha format, kam vendosur që edhe njëherë të jem pjesë e garës për të parin e Ferizajt. Këtë vendim jo të lehtë për mua dhe familjen time e mora sepse u ndjeva i obliguar moralisht që të jam zëri i juaj në ndryshimin që tashmë i duhet Ferizajt për kthimin e harmonisë ndërmjet qytetarëve pa dallim të përkatësive apo ngjyrimeve politike, si dhe nevojën për trajtim të barabartë për të gjithë ju.

Të dashur qytetarë, e dimë të gjithë që familja është e shenjtë, mirëpo, për mua nuk keni më pak shenjtëri edhe ju, sepse ju jeni ata që na bëtë të ndihemi aq mirë mua dhe familjen time me besimin dhe respektin që keni treguar për mua gjatë gjithë jetës sime politike, prandaj vendosa të dëgjoj zërin tuaj.

Duke qenë i ndërgjegjshëm dhe thellësisht i bindur që, për familjen time nuk do të jetë i lehtë kandidimi im për të parin e Ferizajt, i falënderoj nga zemra për përkrahje dhe njëkohësisht kërkoj nga ta mirëkuptim ashtu siç më kanë mirëkuptuar gjithnjë sa herë që është dashur të sakrifikojmë për të mirën e vendit.

Poashtu një falenderim të veçantë kam për të gjithë miqtë, kolegët dhe bashkëveprimtarët e mi politikë që më mbështetën vazhdimisht ne këtë rrugëtim politik!

Qytetarë të nderuar,

Ju që keni forcën e ndryshimit! Unë dëshiroj të ju falënderoj juve edhe njeherë për nderin dhe respektin që keni treguar në vazhdimësi për mua dhe njëkohësisht ju premtoj që së bashku do të përpiqemi ta ndërtojmë një Ferizaj për të cilin do të jemi krenarë të gjithë dhe i cili do të shquhet dhe do të merret model nga gjitha komunat e Kosovës.

I juaji,

Agim Aliu!