17 gjëra që kurrë nuk duhet ti thoni një femre që ka gjoks të vogël

Kur e takoni një vajzë që ka gjoks të vogël duhet pasur kujdes se si flisni me të, sigurisht nëse keni raporte të mira me ta dhe flisni hapur pa komplekse.

Këtu i keni disa gjëra që kurrë nuk duhet thënë një vajze që ka gjoks të vogël:

1. “Po, por mund të largoheni pa veshur sytjena”. Kjo nënkupton vetëm që gjokset e saj janë aq të vogla, sa nuk janë të dukshme me sy të lirë.

2. “Ju jeni aq me fat.”

3. “Si është bikini juaj ende i lagësht?” Mbase nuk duket në pamje të parë si ofenduese, por kjo nënkupton se ajo është ende e vogël dhe gjoksi i saj ende rrjedh qumësht.

4. “Ju mund të vishni diçka”.

5. “Uroj që të mund t’ju jap disa nga të mijat”.

6. “Pazar për bikini është një ankth i tillë kur ke gjoks të madh”. Oh me te vërtetë? Poashtu edhe vajzat me gjoks të vogël e kanë problem me bikinit e tyre.

7. Nuk i duan shumë komplimentet.

8. “Këto sytjena kurrë nuk do të mbajë gjoksin tuaj.”

9. “Mos u shqetësoni, unë jam më shumë një djalë që e dua prapanicën

10. “A keni provuar të shtoni peshë?”

11. “Unë jam aq xheloz për ju që jeni në gjendje të mbani jelek dhe gjëra të tjera për gjoksin tuaj”.

12. “Meshkujt pëlqejnë diçka për të kapur.”

13. “Unë jam aq xheloz për të gjitha jelekët që mund të blesh.”

14. “Vetëm prisni derisa të mbeteni shtatzënë, atëherë ata do të shihni se si bëhet gjoksi juaj!”

15. “Gjoksi juaj nuk është aq i vogël.”

16. “Ju nuk keni asnjë ide se sa i bezdisshëm është kur djemtë ngulin sytë në gjoksin tuaj.”

17. “A do të kishit bërë ndonjëherë një punë me gjoksin tuaj”? /Lajmi.net/