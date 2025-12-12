Zyrtarja e LDK-së: Pjesa e intervistës ku Kurti flet për dallaveret me kapacitete të rrymës, është montuar
Lajme
Zyrtarja e LDK-së, Janina Ymeri, ka publikuar në rrjetin social një pretendim rreth intervistës së Albin Kurtit.
Ajo thotë se është fshirë një pjesë, ku Kurti flet për disa dallavere.
Postimi:
Minuta e ‘montazhuar’ e Intervistës se Albin Kurtit ne Kanal 10 rreth hetimeve për 700 Euro/MWh
Ne intervistën e transmetuar (minuta e 33 e tutje) dje ne kanalin 10, Albin Kurti pranon dallaveret me kapacitetet ndërkufitare dhe konfirmon qe ZRRE eshte duke I hetuar këto. Me nje fjale, kjo nenkupton qe ZRRE e bashke me te krejt aparati qeveritar e kane dite për se paku një vit cka është ka ndodhe dhe praktikisht e kane leju me vazhdu.
Sot kjo sekuence sot mungon dhe me gjase eshte shkurtuar/hequr nga Kanal10.
E fton kanalin 10 te mos behet pjese e nje përpjekje per mashtrim te Kryeministrit dhe ta publikoj videon e ne tërësi.
Shihni videon kur në fund ka dy kapërcime që është e panatyrshme se mbrëmë nuk ka pas.
Intervista dje tregoj qe Albin Kurti me nuk dallon realitetin prej rrenës dhe kjo u pa me se miri ne minutën e 30 qe e ka hjekur kanali 10.
Albin Kurti aq shume frikohet prej mafisë se energjisë saqe edhe pak fjale qe I thotë I bjen pishman prej friges.