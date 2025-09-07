Zyrtarizohet koalicioni PDK-AKR në Mitrovicë, Tahiri: Në shërbim të çdo qytetari dhe çdo gjenerate
Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri njoftoi për zyrtarizimin e koalicionit me AKR-në.
Tahiri shkroi në Facebook se ky bashkëpunim i shërben qytetit dhe qytetarëve.
“Kur zhvillimi i Mitrovicës është qëllim, bashkëpunimi bëhet obligim moral e politik. Sot me AKR-në e nënshkruam marrëveshjen e koalicionit politik për mandatin e ardhshëm. Ky bashkim dhe ky bashkëpunim është në shërbim të Mitrovicës dhe do të jetë në shërbim të çdo qytetari dhe çdo gjenerate”.
“Gjergjin, strukturat e AKR-së, votuesit dhe qytetarët e Mitrovicës, i falënderoj për besimin e tyre dhe i garantoj se me dashurinë e madhe që kemi për qytetin, do të përkushtohemi dhe do të punojmë për çdo qyetar, çdo lagje e fshat të komunës sonë! Për ty gjithmonë, Mitrovicë!”, shkroi Tahiri.