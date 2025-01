Zyrtarizimi i emisarit të ri për dialogun Kosovë-Serbi, nga Brukseli thonë se të hënën do të bëjnë “deklaratë të detajuar” Këshilli i Bashkimit Evropian të hënën e ardhshme do të miratojë vendimin e Përfaqësueses së Lartë të bllokut, Kaja Kallas, për emisarin e ri të dialogut Kosovë-Serbi. Emri i tij ende nuk dihet zyrtarisht, megjithatë në media u raportua se do të jetë diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen. Këshilli Evropian në një përgjigje për Gazetën…