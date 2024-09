Zyrtari i NATO-s bisedon me Bislimin për urën në Mitrovicë në margjinat e dialogut në Bruksel Ndihmëssekretari i Përgjithshëm për Operacione i NATO-s, Thomas Goffus, i tha kryenegociatorit të Kosovës, Besnik Bislimi, se vendimi për hapjen e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë duhet të merret “përmes dialogut dhe në bashkërendim” me bashkësinë ndërkombëtare, njoftoi NATO-ja të martën vonë. NATO-ja njoftoi në uebsajtin e vet se Goffus, së bashku me komandantin…